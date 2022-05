Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Flucht gesucht

Erbach (ots)

In der Nacht zum Freitag (20.05.) ereignete sich gegen 00:35 Uhr in der Bahnstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der unfallverursachende Fahrzeugführer, welcher laut Augenzeugen mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, mit insgesamt drei parkenden PKW. An den beschädigten PKW entstand z.T. erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 12.000EUR. Anstatt seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Polizei in Erbach bittet daher um Mithilfe in der Bevölkerung. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und/oder Angaben zur Sache machen können, werden daher gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Erbach in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegengenommen.

Berichterstatter: POK Senger

