POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Zwingenberg (ots)

Zwingenberg: Am Freitag (06.05.) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Zwingenberg, Abfahrt BAB 5, bei dem ein PKW FORD die Vorfahrt missachtete und einen erheblichen Fremdschaden an einem Mercedes verursachte. Dieser flüchtige silberfarbene FORD Focus konnte mittlerweile aufgefunden werden. An diesem Rechtslenker waren vorne britische weiße Kennzeichen und hinten schottische gelbe angebracht. Wer kennt die Fahrer, Nutzer oder den Eigentümer dieses rechts gelenkten silberfarbenen FORD Focus mit auffälligen ausländischen Kennzeichen?

Hinweise dazu nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 - 84680 entgegen.

Berichterstatterin: Engelberth

