Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Ramstadt: Laptop aus Renault gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots)

Ein schwarzer Renault, der in der Straße "Am Trautheim" abgestellt war, rückte im Zeitraum zwischen Dienstagabend (17.5.) und Mittwochmorgen (18.5.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie auf unbekannte Art und Weise in den Innenraum des Wagens. Hieraus entwendeten sie unter anderem eine dunkelblaue Daunenjacke der Marke "Ralph Lauren", Dokumente, eine Laptoptasche und einen Laptop des Herstellers "HP". Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 erbeten.

