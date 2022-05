Heppenheim (ots) - Ein in der Siegfriedstraße geparkter BMW geriet am Mittwoch (18.5.) in der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 15 Uhr in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Scheibe des Autos ein, verschafften sich Zugang zum Innenraum und bauten dort die Navigations- und Radiokonsole ...

mehr