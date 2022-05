Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand in Recyclingbetrieb

Darmstadt (ots)

Zu einem Brand kam es am Donnerstagabend (12.05.2022) gegen 20.00 Uhr in einem Recyclingbetrieb in der Landwehrstraße in Darmstadt. Das Feuer war um ca. 20.40 Uhr unter Kontrolle. Die Feuerwehr stellt eine Brandwache. Aufgrund des entstehenden Rauches gab die Feuerwehr eine Warnmeldung wegen Geruchsbelästigung heraus.

Nach ersten Erkenntnissen ist auf einem Förderband für die Reststofftrennung ein Akku in Brand und in eine Maschine geraten und hat Müll in Brand gesetzt. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Fremdverschulden wird nach derzeitigem Stand ausgeschlossen.

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen für weitere Details bitte an die Feuerwehr

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell