POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei codiert kostenlos Fahrräder vor dem Rathaus/Anmeldung erforderlich

Im Rahmen des Walldorfer Wochenmarktes am 9. Juni 2022, bietet die Polizeistation Mörfelden-Walldorf in der Zeit zwischen 13.00 und 17.00 Uhr eine Fahrradcodierung vor dem Rathaus in der Flughafenstraße 37 an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann ab Montag, 16. Mai 2022, unter der Rufnummer 06105/4006-0 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

