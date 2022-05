Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfall mit Tanklastzug

Lorsch (ots)

Am Mittwoch, den 11.05.2022, um 11:20 Uhr ereignete sich auf der L 3111 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein leerer Tanklastwagen befuhr die L 3111 von Lorsch kommend in Fahrtrichtung Hüttenfeld und kam in Folge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn in den Wald ab. Dort stieß er mit allerlei Gestrüpp zusammen und kam nach ca. 30 Meter im Wald zum Stehen. Der 38-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund der Bergungsarbeiten des Tanklasters war die L 3111 über mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Sperrung wurde gegen etwa 19:30 Uhr durch die Polizei wieder aufgehoben. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 20.000,- Euro beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell