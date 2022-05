Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Autoscheibe beschädigt und geflüchtet

Dieburg (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann am Dienstagnachmittag (10.5.) die Scheibe eines grauen Smarts in der Rodgaustraße beschädigt hat, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Anwohner alarmierten gegen 17 Uhr die Polizei und gaben an, dass ein Unbekannter mit einem Stein das Auto beschädigt haben soll und im Anschluss flüchtete. Der Flüchtige soll zwischen 30 und 40 Jahre alt, um die 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein und eine schlanke Statur gehabt haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine graue Jogginghose und rote Schuhe. Seine Haare wurden als kurz und dunkel beschrieben. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell