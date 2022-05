Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Autoscheibe eingeschlagen/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein in der Feldbergstraße, kurz vor dem Wendehammer in Richtung des Fußwegs zu einem dortigen Einkaufsmarkt geparkter schwarz-weißer BMW Mini, geriet am Montag (09.05.), in der Zeit zwischen 8.45 und 16.30 Uhr, in das Visier von Unbekannten. Die Täter schlugen die Beifahrerscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein. Im Fahrzeuginnenraum wurde aber weder etwas durchwühlt, noch wurden irgendwelche Gegenstände gestohlen.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell