POL-DA: Südhessen: Sicher! - Dein Rad / Polizei startet Präventionskampagne rund ums Fahrrad

Heutzutage ist Radfahren nicht nur Sport. Neben der Möglichkeit, sich klimaneutral fortzubewegen, ist das Fahrrad oft Ausdruck der persönlichen Lebenseinstellung. Den klassischen Drahtesel findet man dabei nur noch selten.

Pedelecs, Lastenräder und E-Bikes genießen einen stetig wachsenden Zuspruch und sind aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Das moderne Fortbewegungsmittel hat aber auch seinen Preis, das zu schützen gilt. Die Fahrraddiebstähle, bevorzugt hochpreisige Velos und Elektrofahrräder nehmen zu. Denn: Langfinger wissen um die lukrative Einnahmequelle, insbesondere, weil viele Fahrräder gar nicht oder schlecht gesichert sind.

Aktiv werden daher die Beraterinnen und Berater der Polizei in den Monaten Mai, Juni und Juli. Mit ihrem Präventionsmobil, Dienstfahrrädern und Segways werden sie verstärkt in den südhessischen Landkreisen unterwegs sein. Während des Aktionszeitraumes wollen die Beamtinnen und Beamten mit Unterstützung der Schutzleute vor Ort, mit Radfahrern ins Gespräch kommen und Tipps zur Sicherung geben.

Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie an einer Station vorbei!

Los geht es an der Bergstraße. Folgende drei Stationen sind am Samstag, den 21. Mai 2022 geplant:

- Viernheim, Apostelplatz zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr - Mörlenbach, Alla-Hopp-Anlage, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - Lampertheim, Biedensand (Parkplatz am Ende der Biedensandstraße), zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr

Der zweite Termin am Samstag, den 28. Mai 2022 ist für den Landkreis Groß-Gerau reserviert:

- 09.00 Uhr - 11.00 Uhr in Rüsselsheim, Mainuferparkplatz/ Landungsbrücke - 12.00 Uhr - 14.00 Uhr am Jagdschloss Mönchbruch und - 15.00 Uhr - 17.00 Uhr in Riedstadt am Richthofenplatz

Weiter geht es am Samstag, den 25. Juni 2022 in den Odenwaldkreis:

- 09.00 Uhr - 11.00 Uhr in Bad König, Aussenliegend 45, Biergarten "Eichelshof" - 12.00 Uhr - 14.00 Uhr in Erbach, Parkplatz Alexanderbad - Hofcafe und zwischen - 15.00 Uhr - 17.00 Uhr in Mossautal/ Hiltersklingen, Am Dachsberg 19, "Im Griene"

Die Kampagne endet am Samstag, den 2. Juli 2022 im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit folgenden Stopps:

- 09.00 Uhr - 11.00 Uhr in Weiterstadt, an der B 42, Höhe Bauer Lipp - 12.00 Uhr - 14.00 Uhr in Roßdorf/ Gundernhausen an der Zahlwaldhalle und - 15.00 Uhr - 17.00 Uhr in Reinheim am Hundertmorgen-Stübchen.

Hinweis: Wirksame Sicherungen für Fahrräder werden in unserem Flyer gezeigt. Jetzt downloaden!

