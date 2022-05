Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Zwei Jugendliche nach Unfall gesucht

Wer erkennt sichergestelltes Rad?

Grasellenbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Nibelungenstraße am vergangenen Dienstag (03.05.) sind die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach auf der Suche nach Zeugen. Gegen 16.20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten zwei Jugendliche auf einem motorisierten Fahrrad die Friedhofstraße befuhren und in die Nibelungenstraße einbogen. Hier kollidierten sie mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug, ließen das Rad zurück und flüchteten zu Fuß.

Der Fahrer war etwa 14 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank und trug einen dunklen Jogging-Anzug. Der Mitfahrer war mit 1,55 bis 1,60 Meter deutlich kleiner, etwa 13 bis 14 Jahre alt und mit einem hellblauen T-Shirt und einer hellgrauen Jogginghose bekleidet. Laut Zeugenaussagen trugen beide Motocross-Helme. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein graues Mountain-Bike, an dem ein Vergaser Motor angebracht war, der das Rad zusätzlich antrieb.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdacht der Unfallflucht eingeleitet und hofft jetzt auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind die beiden Beschriebenen vor oder nach dem Unfall aufgefallen? Wer erkennt das abgebildete Fahrrad? Hinweise werden unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell