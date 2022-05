Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Groß-Gerau (ots)

Am Samstagnachmittag, den 07.05.22, befuhr ein dunkelblauer Mercedes die L 3094 von Trebur-Geinsheim in Fahrtrichtung Groß-Gerau. Gegen 14:00 Uhr passierte er die Ortsdurchfahrt Groß-Gerau, OT Wallerstädten. Auf der gesamten Fahrtstrecke kam der Mercedes mehrfach in den Gegenverkehr. In der Ortsdurchfahrt musste, laut Zeugen, ein entgegenkommender Pkw auf den Bürgersteig ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Weiterhin wurde ein Fahrradfahrer geschnitten. Der Mercedes konnte schließlich in Groß-Gerau gestoppt werden und eine Personalienfeststellung des Fahrers erfolgte, durch eine hinzugezogenen Streife der Polizei. Weitere Zeugen oder die Geschädigten melden sich bitte bei der Polizeistation Groß-Gerau, Telefon: 06152-1750.

