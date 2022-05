Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Langfinger erbeuten Schmuck

Weiterstadt (ots)

Auf bislang nicht bekannte Weise drangen Kriminelle am Donnerstagmittag (05.05.), in der Zeit zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Darmstädter Straße ein. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher anschließend diverse Schmuckstücke mitgehen. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen unter der Telefonnummer 06151/969-41310.

