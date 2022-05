Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Schockanruf bei Seniorin - Leerer Telefon-Akku verhindert Übergabe von 60.000 Euro/Polizei warnt vor Masche

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mit der Angst einer 80-Jährigen aus Mörfelden-Walldorf hätten Betrüger beinahe 60.000 Euro erbeuten können. Am Donnerstagmittag (05.05.) klingelte das Telefon bei der alten Dame. Ihre Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Um eine Haftstrafe abzuwenden, seien angeblich 60.000 Euro fällig, so hat es ein Mann am Telefon geschildert, der sich als Polizist ausgab. Vor lauter Sorge und Angst war die Seniorin bereit, das Geld zu zahlen.

Sie beschaffte den Betrag und wurde anschließend angewiesen, mit ihrem schnurlosen Haustelefon in eine Nachbarstraße zu gehen und dort auf den Geldabholer zu warten. Glücklicherweise entlud sich der Akku des Telefons und die Seniorin fand in der Folge auch keine Person, die ihr Geld entgegennehmen sollte. Die 80-Jährige ging daraufhin zu Nachbarn und rief die Polizei an. Der Schwindel flog dadurch auf.

Warnung der Polizei:

Betrüger sind es nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen an der Bergstraße, im Odenwald, in Darmstadt und Umgebung sowie im Kreis Groß-Gerau angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen.

Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen!

Rufen Sie sofort bei der Person an, um die es geht oder melden sie sich umgehend bei der Polizei!

Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen!

Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu geraten, können Sie sich überlegen, ob es tatsächlich wichtig ist, weiterhin mit der Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/ oder der Wohnadresse im Telefonbuch zu stehen. Betrüger nutzen diese Daten, um gezielt ältere Menschen anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell