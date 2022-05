Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/B26: Lastwagen kollidiert mit Auto

37-Jährige verletzt

Roßdorf/B26 (ots)

Am Freitagmorgen (6.5.) kam es auf der Bundesstraße 26 in Höhe der Anschlussstelle Roßdorf-Gundernhausen zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 52-jähriger Lastwagenfahrer die Bundesstraße auf der rechten Spur in Richtung Darmstadt. Um einem Wagen, der sich auf einem dortigen Beschleunigungsstreifen befand Platz zu machen, wechselte der Brummifahrer auf die linke Fahrspur. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 37 Jahre alten BMW-Fahrerin. Die 37-Jährige wurde nach jetzigem Kenntnisstand mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die insgesamt auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Während der Unfallaufnahme kam es im dortigen Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Die Bundesstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde im Anschluss über den Seitenstreifen abgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell