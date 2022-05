Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Donnerstag (05.05.2022), in der Zeit zwischen 17.00-17:30 Uhr kam es in der Flughafenstraße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer(in) beim Ein/ Ausparken einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden weißen BMW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in unbekannte Richtung ...

