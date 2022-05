Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer beschädigten Hauswand, vier beschädigten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person

Schaafheim (ots)

Am Mittwoch (04.05.2022) kam es in der Heinrichstraße in Schaafheim zu einem Verkehrsunfall bei dem vier Fahrzeuge beschädigt und eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 12:02 Uhr kam eine 65-jährige BMW-Fahrerin aus Schaafheim infolge ihres vorherigen Alkoholkonsums mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei am Straßenrand abgestellten Fahrzeugen und einer Hausfassade. In einem der Fahrzeuge befand sich ein 55-jähriger Mann, der auf dem Fahrersitz wartete und durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 65-Jährigen einen Wert von 1,61 Promille. An den beteiligten Fahrzeugen und der Fassade entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 20.000 EURO. Der 65-jährigen Frau aus Schaafheim wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein vorerst abgeben. Die Ermittlungen dauern an.

Berichterstatterin: Oleksa POK'in

