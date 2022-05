Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/Oberzent: Kriminalpolizei durchsucht mehrere Wohnungen

Über 180 Gramm Drogen sichergestellt

Erbach/Oberzent (ots)

Am Dienstag (3.5.) hat die Erbacher Kriminalpolizei mit Unterstützung von Spezialkräften mehrere Wohnungen in Erbach und Oberzent durchsucht und hierbei über 180 Gramm Drogen sichergestellt.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des schweren Raubes, der sich bereits Anfang März in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Krähberger Weg" zugetragen hat, gerieten sieben Tatverdächtige im Alter von 18 bis 22 Jahren in den Fokus der Beamtinnen und Beamten. In diesem Zusammenhang wurden gestern (3.5.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht. Hierbei nahmen die Ordnungshüter über 180 Gramm Drogen, unter anderem Marihuana, Kokain und Amphetamin, über 2000 Euro Bargeld und mehrere Waffen in amtliche Verwahrung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sie werden sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen und Hintergründen dauern derzeit noch an.

