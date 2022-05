Dieburg (ots) - In der Altheimer Straße geriet das Büro eines Jugend- und Studentenwohnheims in der Nacht zum Mittwoch (4.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Büros. Dort entwendeten sie nach jetzigem Kenntnisstand über 300 Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in ...

