Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Außenspiegel beschädigt und von der Unfallstelle geflüchtet.

Lorsch (ots)

Am Samstag, den 30.04.2022 wurde in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr in Lorsch ein Fahrzeug beschädigt. In der Nibelungenstraße, Höhe der Hausnummer 122, stand in dem genannten Zeitraum ein Ford Transit geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Ford Transit. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Die Polizeistation Heppenheim bittet Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell