POL-DADI: Ober-Ramstadt, B426 - Unfall im Gegenverkehr - eine Person schwer verletzt

Darmstadt (ots) - Ein Polizeibeamter in Zivilkleidung beobachtete am Montagnachmittag (02.05.) beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Berliner Allee einen Mann, der sich mehrere Flaschen Spirituosen in seinen Rucksack steckte und anschließend, ohne zu bezahlen, den Markt verließ. Er gab sich daraufhin als Polizist zu erkennen und sprach den Mann auf sein ...

mehr