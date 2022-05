Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizist ertappt Ladendieb und wird angegriffen

Darmstadt (ots)

Ein Polizeibeamter in Zivilkleidung beobachtete am Montagnachmittag (02.05.) beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Berliner Allee einen Mann, der sich mehrere Flaschen Spirituosen in seinen Rucksack steckte und anschließend, ohne zu bezahlen, den Markt verließ. Er gab sich daraufhin als Polizist zu erkennen und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Dieser attackierte ihn mit einem Faustschlag gegen den Kopf und biss ihm in die Hand. Der leicht verletzte Beamte, der anschließend ärztlich versorgt werden musste, konnte den 35-jährigen Tatverdächtigen aber bis zum Eintreffen einer Streife am Tatort festhalten. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der 35 Jahre alte Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung zu verantworten haben.

