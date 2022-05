Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Fr., 29.04., 16.40 Uhr, kam es an der Einmündung Kirchgasse/Langgasse in Mörfelden zu einem Unfall zwischen einem blaugrauen Kleinwagen und einem schwarzen Pkw Skoda. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060. ...

