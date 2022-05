Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Lampertheim (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Industriestraße rückte am Montag (2.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste im Zeitraum zwischen 8 und 17.30 Uhr unter Gewalteinwirkung ins Innere des Wohnhauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Im Anschluss entwendeten sie diverse Schmuckstücke, unter anderem Uhren. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell