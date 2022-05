POL-DA: Lorsch/ Wald-Michelbach/ Siedelsbrunn: Einiges zusammengekommen

Michelstadt (ots) - In der Nacht von Sonntag (01.05.) auf Montag (02.05.) parkte ein 28-jähriger Odenwälder seinen roten Kleinwagen in der Schloßstraße in Michelstadt. Am nächsten Tag stellte dieser fest, dass der Pkw einen Unfallschaden am linken Fahrzeugheck aufweist. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als ...

