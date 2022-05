Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen/ Groß-Hausen: 120 Meter Kupferkabel gestohlen

Einhausen (ots)

Von einer Baustelle in der Friedhofstraße wurde am letzten Wochenende (29. - 02.05.) ein 120 Meter langes Stromkabel, im Kern aus Kupfer, gestohlen. Der Gegenwert ist rund 1500 Euro hoch. Wegen des Diebstahls hat die Kripo (K 41) in Heppenheim die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise hierzu bitte an die 06252 / 706-0 melden.

