POL-DA: Darmstadt: Friseursalon im Visier von Kriminellem

Groß-Zimmern (ots) - Nachdem sich am Sonntagmorgen (1.5.), gegen 9 Uhr, eine Unfallflucht in der Wilhelm-Liebknecht-Straße zugetragen hat, sucht die Polizei in Dieburg nach Zeugen. Der zu schaden gekommene schwarze Audi war in der dortigen Straße in Richtung Hörnertweg am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge, touchierte ein bislang unbekannter Wagenlenker beim Vorbeifahren den geparkten Audi. ...

mehr