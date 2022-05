Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Erbach (ots)

Erbach

Am Sonntag(01.05.)ereignete sich gegen 05:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem beteiligtem Fahrzeug in Erbach. Ein 26-Jähriger Fahrzeugführer aus Erbach befuhr die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Michelstadt. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit mehreren Verkehrspollern und anschließend mit einem stationären Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde weiterhin die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes beschädigt. Durch die Kollisionen entstand an dem Pkw sowie dem Blitzer Totalschaden. Der Sachschaden wird auf circa 120.000 EUR geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ersten Erkenntnissen zufolge,stand der 26-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Neben drei Streifen der Polizeistation Erbach waren weiterhin die Freiwillige Feuerwehr Erbach, ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw war die Martin-Luther-Straße für etwa zwei Stunden einseitig gesperrt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062-9530 an die Polizei in Erbach. Sachbearbeiter: PK Fuhrmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell