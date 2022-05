Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Volksbank Mörfelden - Vandalismus an Pkw

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstag, den 30.04.2022, zwischen 16:00 Uhr und 22:56 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Volksbank in der Westendstraße 12 in Mörfelden ein schwarzer Ford Galaxy durch eine unbekannte Person beschädigt.

Dabei wurde die Heckscheibe des Fahrzeuges zerstört. Zudem wurde an der rechten, hinteren Fahrzeugseite mutwillig eine Delle sowie ein Kratzer verursacht.

Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 40060 entgegen.

