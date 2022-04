Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: 31-Jährige vermisst

Wer hat Frau Kehr gesehen?

Raunheim (ots)

Seit Donnerstag (28.4.) wird die 31-jährige Sonika Kehr aus Raunheim vermisst. Aktuell sucht die Polizei nach der jungen Frau. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Vermisste gegen 11 Uhr ihre elterliche Wohnung in der Hans-Sachs-Straße in unbekannte Richtung verlassen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, ihren Weg nicht selbstständig nach Hause findet und auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.

Erste umfangreiche Suchmaßnahmen, die nach Eingang der Vermisstenanzeige veranlasst wurden verliefen bislang ergebnislos. Frau Kehr ist circa 1,63 Meter groß und etwa 50 Kilogramm schwer. Sie trägt ein weinrotes Kleid und eine grüne Jacke mit Fellkragen von der Marke "Esprit". Zu ihrer Gewohnheit gehört, dass sie "des Öfteren" zwei MNS-Bedeckungen trägt. Möglicherweise kann dieses Detail von Zeugen und Hinweisgebern als auffallend wahrgenommen werden.

Wer Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/696-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

