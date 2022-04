Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl aus Ladengeschäft endet mit Festnahme

Darmstadt (ots)

Eine Polizeistreife des 1. Polizeireviers konnte am frühen Mittwochmorgen (27.04.) einen 26 Jahre alten Mann nach einem Diebstahl aus einem Laden im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Mitarbeiterin den Tatverdächtigen gegen 5.50 Uhr in dem Geschäft in der Elisabethenstraße überrascht. Mit mehreren Taschen mit Beute suchte der Mann aus Darmstadt anschließend durch eine Seitentür das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte schließlich zur Festnahme des Fliehenden. Hierbei stellten die Einsatzkräfte unter anderem Alkohol, Beleuchtungskörper, Dekorationsmaterial, ein iPad sowie Gewürze in den Taschen des Tatverdächtigen sicher. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zur Blutentnahme brachten ihn die Streife auf die Wache und im Anschluss in eine Gewahrsamszelle. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich der 26-Jährige jetzt strafrechtlich verantworten.

