Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Weißer Mercedes im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots)

Nachdem in der Nacht zum Mittwoch (27.4.) ein weißer Mercedes, der in der Waldstraße parkte, in das Visier Krimineller rückte, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen an dem Wagen zu schaffen und entwendeten diverse Werkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine und Akkuschrauber. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell