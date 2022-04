POL-DA: Rüsselsheim: Katalysator abgetrennt und gestohlen

Nauheim (ots) - Das Vereinsheim des TV Nauheim "Am Sportfeld" geriet in der Nacht zum Mittwoch (27.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen die Eingangstür des Vereinsheims auf und suchten anschließend im Gebäude nach Wertgegenständen. Die ungebetenen Besucher ließen hierbei eine Geldkassette mit rund 30 Euro mitgehen, bevor sie unerkannt das Weite suchten. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die ...

