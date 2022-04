POL-GG: Zeugen gesucht nach Unfallflucht im Industriegebiet Mörfelden

Viernheim (ots) - Nachdem in der Nacht zuvor (25.-26.04.) in Lampertheim gleich drei BMW aufgebrochen wurden (wir haben berichtet), waren in der Nacht zum Mittwoch (26. - 27.04.) Täter in Viernheim unterwegs. Die betreffenden Fahrzeuge parkten in der Rektor-Mayr-Straße und der parallel laufenden Straße Im Schafläger. Die Täter bauten jeweils die Schalteinrichtung und das festeingebaute Navigationsgeräte aus. Zudem ...

