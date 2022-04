Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Erneut BMW im Visier von Kriminellen

Viernheim (ots)

Nachdem in der Nacht zuvor (25.-26.04.) in Lampertheim gleich drei BMW aufgebrochen wurden (wir haben berichtet), waren in der Nacht zum Mittwoch (26. - 27.04.) Täter in Viernheim unterwegs. Die betreffenden Fahrzeuge parkten in der Rektor-Mayr-Straße und der parallel laufenden Straße Im Schafläger. Die Täter bauten jeweils die Schalteinrichtung und das festeingebaute Navigationsgeräte aus. Zudem wurden "Im Schafläger" die vier Winterreifen samt Felgen aus dem Kofferraum des 1-er BMW mitgenommen. Bei den Autos wurden die Dreiecksscheiben eingeschlagen.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

