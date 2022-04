Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen/Rödermark: "Polizei bittet um Hinweise nach Angriffen auf "Waldmensch"

Eppertshausen/Rödermark (ots)

Eine Beamtin der Regionalen Ermittlungsgruppe Ost hat mit zwei Angriffen auf einen im Wald wohnenden Mann einen nicht alltäglichen Fall in Bearbeitung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere richtet sich die Polizei hierbei an Gassi- und Spaziergänger, Jogger sowie Radfahrer, die letzte Woche im Bereich der Nieder-Röder-Straße im Wald bei Eppertshausen, nahe dem Hotel Johannishof, der kleinen Hütte nahe dem Haus Westermann oder rund um den Sportplatz unterwegs waren.

In diesem Bereich wohnt ein 60-Jähriger auf einem Privatgrundstück in seinem kleinen Wohnwagen. Am Freitag letzter Woche wurde er von drei 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen, zwei Jungs und ein Mädchen, verletzt. Die Unbekannten haben einen größeren Holzpfahl durch die Scheibe in den Wohnwagen gerammt, der den 60-Jährigen darinsitzend beim Lesen im Gesicht traf. Der Waldbewohner erlitt Abschürfungen und ein Hämatom unter dem rechten Auge. Außerdem haben die Angreifer neben der zerstörten Plexiglasscheibe auch sein Fahrrad, bei dem es sich um ein Dreirad handelt, beschädigt. Zudem fehlt sein kleines Kofferradio. Die Jungen haben dunkle kurze Haare und eine schmale Statur. Die Jugendliche hatte lange schwarze Haare. Bereits am Mittwoch (20.04.22) wurde das Opfer von den beiden männlichen Tätern mit Pfefferspray besprüht. Zu beiden Tatzeiten kann der 60-Jährige keine genauen Angaben machen, da er keine Uhr hat. Es war jeweils tagsüber, also im Hellen. Die ermittelnde Beamtin geht davon aus, dass die Jugendlichen im Raum Rödermark oder Eppertshausen wohnen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Hinweise werden unter der Rufnummer der Polizeistation Dietzenbach (06074 837-0) erbeten.

