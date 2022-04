POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei kontrolliert/Widerstand und Beleidigungen gegen Einsatzkräfte

Lampertheim (ots) - Gleich drei Mal konnten Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (25. - 26.04.) in der Sophie-Scholl-Straße Autos der Marke BMW aufbrechen. Ziel der Täter waren in erster Linie die Navigationsgeräte. In einem Fall wurde auch die Schalteinrichtung und das Radio aus der Mittelkonsole ausgebaut. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 13.000 ...

