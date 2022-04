Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Drei Mal zugeschlagen

Autoaufbrecher in der Sophie-Scholl-Straße

Lampertheim (ots)

Gleich drei Mal konnten Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (25. - 26.04.) in der Sophie-Scholl-Straße Autos der Marke BMW aufbrechen. Ziel der Täter waren in erster Linie die Navigationsgeräte. In einem Fall wurde auch die Schalteinrichtung und das Radio aus der Mittelkonsole ausgebaut. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 13.000 Euro. In allen Fälle wurden die Autos mit dem Griff durch die eingeschlagenen Scheibe geöffnet.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim hofft, dass Anwohner oder andere Personen Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Telefon: 06252 / 706-0.

