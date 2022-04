Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Ermittlungen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen auf der BAB

Darmstadt/Rüsselsheim (ots)

Aufgrund eines vorliegenden Videos ermittelt die Autobahnpolizei in Darmstadt gegen zwei Motorradfahrer und einen PKW-Fahrer wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der A 67. Begonnen hatte das "Raserduell" am vergangenen Freitag, den 22.04.2022, gegen 17:30 h, auf der Rheinstraße / A 672 in Darmstadt, stadtauswärts, von dort ging es weiter auf die A 67 in Richtung Mönchhofdreieck bis zur Anschlußstelle Rüsselsheim-Ost und wieder zurück in Richtung Darmstadt. Während des Rennens kam es zu teilweise haarsträubenden und rücksichtslosen Fahrmanövern, bei denen mehrfach unzählige Fahrzeuge verbotswidrig über den Standstreifen mit hoher Geschwindigkeit überholt wurden! Verkehrsteilnehmer, welche die Raserei beobachtet haben oder auch gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Darmstadt in Verbindung zu setzen!

