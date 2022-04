Darmstadt (ots) - Eine in einem grauen Fiat Punto zurückgelassenen Handtasche hat am Montagmorgen (25.4.) einen Kriminellen angelockt. In der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 10 Uhr schlug der noch unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür ein und schnappte sich die zurückgelassene Tasche. Zu diesem Zeitpunkt parkte das Auto in der Schleiermacherstraße. Mit der ...

