POL-DA: Groß-Zimmern: Auf Fahrzeuge abgesehen

Zwei Männer festgenommen

Groß-Zimmern (ots)

Auf mehrere Fahrzeuge, die unter anderem in der Johannes-Held-Straße abgestellt waren, hatten es nach derzeitigem Kenntnisstand zwei junge Männer abgesehen. In der Nacht zum Samstag (23.4.), gegen 2 Uhr, alarmierten Anwohner die Polizei und gaben an, dass sich zwei Männer an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamtinnen und Beamte zwei tatverdächtige Männer im Alter von 21 und 22 Jahren festnehmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sie Ausschau nach geöffneten Fahrzeugen. Ob sie etwas entwendeten, muss noch geprüft werden. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an.

