POL-DA: Rüsselsheim: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbeutel gestohlen

Bürstadt (ots) - Am Osterwochenende (15. - 16.04.) wurden Farbschmierereien mit einem Hakenkreuz an einer Grundstücksmauer in der Goethestraße angezeigt (wir haben berichtet). Im Nachgang wurde eine weitere Schmiererei in der parallel laufenden Elisabethenstraße gemeldet. Die Tatzeit dürfte ebenfalls an dem Osterwochenende gewesen sein. Die Ermittler gehen von ...

mehr