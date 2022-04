Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Weitere Schmierereien an Privatzaun angezeigt

Bürstadt (ots)

Am Osterwochenende (15. - 16.04.) wurden Farbschmierereien mit einem Hakenkreuz an einer Grundstücksmauer in der Goethestraße angezeigt (wir haben berichtet). Im Nachgang wurde eine weitere Schmiererei in der parallel laufenden Elisabethenstraße gemeldet. Die Tatzeit dürfte ebenfalls an dem Osterwochenende gewesen sein. Die Ermittler gehen von denselben Tätern aus. An dem Holzzaun des betreffenden Grundstücks ist mit grauer Farbe ein Hakenkreuz, im Durchmesser von etwa einem Meter, gesprüht worden. Beamte des polizeilichen Staatsschutzes in Darmstadt nehmen alle Hinweise hierzu entgegen. Telefon: 06151 / 969-0.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5198430

