POL-DA: Lorsch: Autos nach Wertsachen durchsucht

Lorsch (ots)

Kriminelle konnten in der Nacht zum Montag (24. - 25.04.)aus zwei Autos zwei Geldbeutel mit Bargeld, persönlichen Papieren, eine Sporttasche, einen Jagdrucksack, eine Bohrmaschine sowie eine Decke und einen Hocker erbeuten. Der Gesamtschaden liegt bei über 1000 Euro. Der betroffene schwarze VW Up parkte in der Wingertsbergstraße, während der silberfarbene Hyundai in der Josefstraße abgestellt war. Aufbruchsspuren konnten nicht festgestellt werden. Die Fahrzeuge waren unter Umständen nicht verschlossen.

Wer verdächtige Personen im Umfeld der Fahrzeuge bemerkt hat, soll sich bei der Kripo (K 41) in Heppenheim melden. Telefon: 06252 / 706-0.

