POL-DA: Brensbach: Polizei beim "Biker Safety Day" des OAMC Reinheim

Brensbach (ots)

Im Rahmen des "Biker Safety Day" des OAMC Reinheim am 1. Mai 2022 wird die Polizei mit einem eigenen Stand vertreten sein und lädt interessierte Bikerinnen und Biker herzlich ein. Von 10 Uhr bis 17 Uhr wird zusammen mit der Rennleitung#110 e.V. den Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern am Präventionsstand einiges geboten. Neben Informationen rund um unsere Präventionskampagne "Du hast es in der Hand - Überlasse beim Biken nichts dem Unfall" und zu unserem Bike-Konzept 2022 werden praktische in Form eines MotoGymKhana Parcours Trainingsübungen im Umgang mit ihren Maschinen dargestellt. Die Veranstaltung findet an der Hornsmühle auf dem Gelände des dortigen REWE Marktes und der angrenzenden Shell Tankstelle statt.

