POL-DA: Darmstadt: Dieb nutzt Gelegenheit und schnappt sich Handtasche

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Einen kurzen Augenblick der Unachtsamkeit hat ein noch unbekannter Täter am Sonntag (24.4.) in der Mornewegstraße ausgenutzt. Gegen 21.30 Uhr hatte dort eine 49-Jährige ihr Auto beladen und dabei ihre Handtasche im Bereich der Beifahrerseite abgelegt. Als sie sich für einen kurzen Moment von ihrem Fahrzeug entfernte, ergriff der noch unbekannte Kriminelle kurzerhand die Gelegenheit und schnappte sich die Tasche der Frau. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das für diesen Fall zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt zu erreichen.

