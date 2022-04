Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Einbrecher suchen im Kellerraum nach Beute und entwenden Hochzeitskleid

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Nach dem Einbruch in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bartningstraße, bei dem die Täter unter anderem ein Hochzeitskleid und einen Werkzeugkoffer mitgehen ließen, hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Mittwoch (20.4.) und Sonntagnachmittag (24.4.) eingegrenzt. Innerhalb dieser Zeit hatten sich Kriminelle offenbar Zugang zu dem Haus verschafft, das Schloss zur Kellerparzelle aufgebrochen und Beute gemacht, deren Wert sich auf mehrere hundert Euro belaufen dürfte. Möglicherweise konnten die ungebetenen Besucher bei ihrem kriminellen Treiben und dem Abtransport des Diebesguts beobachtet werden? Wem in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

