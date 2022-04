Darmstadt (ots) - Bei dem Versuch in der Nacht zum Samstag (22.-23.4.) in einen Kiosk in der Frankfurter Landstraße einzubrechen, haben noch unbekannte Täter einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Unbekannten gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen gemacht, die dem kriminellen Vorhaben glücklicherweise Stand hielt. ...

