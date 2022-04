Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Kiosk

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bei dem Versuch in der Nacht zum Samstag (22.-23.4.) in einen Kiosk in der Frankfurter Landstraße einzubrechen, haben noch unbekannte Täter einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Unbekannten gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen gemacht, die dem kriminellen Vorhaben glücklicherweise Stand hielt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell