POL-DA: Zwingenberg: Einbrecher lösten Alarm aus

Bürstadt (ots) - Einen Schaden in Höhe von mindestens 1800 Euro ist bei dem Einbruch in dem Freibad-Kiosk in der Wasserwerkstraße entstanden. Die Tat, die am letzten Samstag (23.04.) entdeckt wurde kann bis zum 12. April zurückliegen. Die Kriminellen haben unzählige Getränkedosen und Speiseeis mitgehen lassen. Die Ermittler in Viernheim (K 42) hoffen auf Zeugenhinweise, die auf die Spur der Täter führen. ...

